Lo realizó el Observatorio del Deporte Metropolitano de la UMET

Presentan un relevamiento integral de clubes de barrio de Caba

El trabajo fue elaborado a partir de los aportes de dirigentes, deportistas, federaciones de clubes y federaciones deportivas.

El Observatorio del Deporte se reunió en la sede de la Universidad Metropolitana. (Gentileza -)

La actriz y activista murió a los 91 años

Adiós a Brigitte Bardot, una leyenda del siglo XX

Por Luciano Monteagudo

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti

Aclararon que "no hay circulación comunitaria"

Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2

Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Por Eduardo Aliverti

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga
US President Donald Trump participates in calls to US service members, on Christmas Eve, from the Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, December 24, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Opinión

La madre de las batallas: Estados Unidos contra China

Por Jorge Elbaum

El País

Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Por Eduardo Aliverti
Fotomontaje Trump Maduro

Cede la tensión en el Caribe

¡Que la inocencia les valga!

¡Que la inocencia les valga!

Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia

Economía

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou

Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual

El déficit no es fiscal sino de infraestructura

Por Raúl Dellatorre
Productos Productos Importados en gondolasImportados en gondolas

Negocio financiero, importaciones y cosmética

Por Hernán Letcher
Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Aclararon que "no hay circulación comunitaria"

Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone

Allanaron las oficinas del funcionario policial

Investigan vínculos del director del SPF con una empresa que distribuye alimentos en mal estado a detenidos en Ezeiza

Un solo pasajero sobrevivió pero está grave

Tragedia en Brasil: un choque frontal en un ruta de Bahía dejó 11 muertos

Deportes

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo hector scotta

Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino

“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú
Belarus’ Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”