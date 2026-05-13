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Economía

Caputo recibió al magnate de Palantir a la par de la protesta

Escuchar a Thiel y no a la calle

El magnate tecnológico tuvo un encuentro con el ministro de Economía, su vice y el titular del Banco Central con agenda desconocida

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Caputo Thiel
Peter Thiel fue recibido por Caputo y Bausili en el Palacio de Hacienda Redes Sociales

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Exclusivo para

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Reconocido atleta

Murió Brandon Clarke, jugador del Menphis Grizzlies

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