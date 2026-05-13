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El último baile de Diego Simonet
El central del Montpellier -que se había retirado de la Selección a finales del año pasado– jugará su último partido para el club francés el próximo 6 de junio.
13 de mayo de 2026 - 19:58
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Diego Simonet, figura del Montpellier y de la Selección.
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