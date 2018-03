"Son machistas", para la concejala María Eugenia Schmuck ( foto ), los legisladores de su propio partido, el radicalismo, que se muestran reacios a sancionar el proyecto de ley de paridad que por segunda vez en dos años ingresó a la Legislatura. Por ese motivo, junto a la presidenta del Comité de la UCR Rosario Sonia Oyola, la rosarina les pedirá a los senadores y diputados ucerreístas que se reúnan con el Foro de Mujeres Radicales, autoridades partidarias y legisladoras locales "para que planteen en una reunión pública del partido qué van a hacer con la ley". En 2016, cuando Diputados dio la media sanción, los radicales se abstuvieron.

"Son machistas, no tengo ninguna duda. Hay muchos de ellos, no digo todos, que son reproductores del patriarcado", afirmó Schmuck, quien recordó las respuestas que le dieron legisladores de su partido en su momento, en 2016, cuando el proyecto se aprobó en la Cámara Baja, pero no pudo superar el rechazo de los senadores. "Cuando les preguntás a los que se abstuvieron cual es la argumentación, uno cree que podemos llegar a convencerlos, porque dicen que fue para tomar una definición única como bloque. Los otros, que en realidad querían votar en contra, son machistas que creen que las mujeres no tenemos que acceder a espacios de gestión y legislativos, y están muy cómodos en un mundo de varones que ellos han construido al interior de los partidos, donde nos invitan a las mujeres, a una mujer, a una mesa de autoridades de veinte para garantizar que haya algún cuerpo femenino en esa foto, pero tienen cero interés de incluir", apuntó.

Schmuck asegura que tiene el compromiso del diputado radical Fabián Palo Oliver de votar a favor de la paridad, pero dice desconocer la mirada de los diez restantes. El oriundo de Santo Tomé integra el bloque UCR compuesto por siete diputados, mientras que el bloque NEO tiene cuatro integrantes. "El resto no tengo idea y quiero saberlo antes de que se trate en la Legislatura, soy la única concejal de la ciudad más importante de la provincia, Sonia es la presidenta del Comité más importante de la provincia y si no los convocamos nosotros no creo que lo hagan ellos", señaló.

‑ ¿Su planteo es particular hacia el radicalismo o es hacia todos los partidos?

‑ Sobre todo hacia el radicalismo, fundamentalmente. Es parte de la rosca política que hay que desterrar, que la sociedad no quiere más, y se traduce en una posición de poder que quieren seguir detentando y tienen miedo de que ante la posibilidad que haya mitad hombres mitad mujeres se le reduzca los privilegios a ellos y a sus amigos, esto es así. No hay ninguna explicación política válida que haya argumentado un varón, que en una sociedad que hay 50 por ciento de varones y 50 por ciento de mujeres se plantee una paridad en la distribución de los candidatos a los cuerpos legislativos. Cuando escuchás las barbaridades de la idoneidad... a los varones nadie se los pide, es un argumento que se retruca inmediatamente. Es un argumento machista por excelencia, no hay argumento político, técnico ni jurídico que sea sustentable para votar en contra de la paridad, solo conservar privilegios para los varones.

‑ En su momento el proyecto no avanzó en el Senado, ¿cree que en la actualidad se mantiene el rechazo en la Cámara Alta?

‑ El Senado, así como está, ojalá sea objeto también de la reforma de la Constitución. Al haber un representante por Departamento la paridad es imposible de garantizar. Tampoco entiendo a la oposición, todo sabemos además que ese cuerpo hoy está repleto de varones. Si seguimos con este sistema bicameral y de representación de un senador por Departamento, no me cabe ninguna duda que lo van a seguir representando varones. A ellos no los afectaría en absoluto, a nosotras sí, por eso vamos a pelear porque haya una reforma de la Constitución y se instrumente un Senado con otras características, con por lo menos dos o tres representantes o discutir la unicameralidad.