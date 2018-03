La diputada Marcela Campagnoli (Cambiemos) propuso que, en lugar de legalizar el derecho al aborto, el Estado disponga herramientas para que la mujer que desee interrumpir la gestación la continúe hasta alrededor del quinto mes y, luego, “le podamos sacar ese niño de su vientre” para que “la ciencia” le “dé vida en una incubadora y hacemos una adopción pre natal”. En diálogo con la FM marplatense 99.9, la legisladora, que antes fue secretaria de Educación en el municipio de Pilar y llegó al Congreso de la mano de Elisa Carrió, fue detallista. “¿Qué es lo que te quiero decir? Contengamos a esa madre. Hasta la semana en la que le podamos sacar ese niño de su vientre para que pueda tener vida. De un montón de familias me han escrito ‘por favor, piensen en los que tenemos que adoptar, que no tenemos hijos. También dennos una oportunidad para dar amor’. La muerte nunca es una solución”, dijo.

“Podemos decirle a la madre, hoy la ciencia puede decirle ‘en la semana 20, 21, ese embarazo que vos no querés yo lo puedo sacar y le puedo dar vida en una incubadora y hacemos una adopción pre natal’. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para no generarle el trauma a esa mujer, que es de por vida. Tengo conocidas que han abortado y he acompañado espiritualmente a muchas… evitar ese trauma y poder dar a ese niño en adopción”, se explayó la diputada, al dar cuenta de su propuesta, quizás inspirada en la célebre novela The handmaid’s tale, de Margaret Atwood.

La diputada señaló que las gestantes que desean interrumpir el embarazo precisan “contención”. “La contención de la madre que no quiere tener ese hijo, que es fundamental, porque las mujeres fuimos diseñadas para dar vida, y matar algo que está en nuestros órganos nos genera traumas terribles, y hoy la ciencia, la neonatología ha avanzado tanto. En el siglo XX un sietemesino se moría. En el año 2000 niños con 28 semanas de embarazo (sic) mantenían su vida fuera del útero materno en una incubadora. En año 2008 semana 21 con 200 gramos nace en Estados Unidos Amilia, en el hospital Baptista de Miami, 284 gramos 22 centímetros.

El año pasado, una amiga mía, gemelos: 600 gramos. Hoy están perfectos esos chicos”, añadió Campagnoli.

La legisladora insistió en que su propuesta combina ciencia y “conciliación de derechos”, porque hay “intereses en conflicto” entre la gestante y el embrión. “Para hacerte cortita la historia, te digo que en la Asamblea del año XIII, cuando dimos libertad de vientre, la madre seguía siendo esclava, pero el que nacía era libre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una persona distinta de la madre, eso es lo que tenemos que legislar, conciliando derechos, derechos en conflicto. Cuando hay intereses en conflicto, yo como legislador tengo que ver los derechos de ambos. Entonces no puedo darle el 100 por ciento de derechos a una de las partes en detrimento de la otra, porque el Código Civil no reconoce personas disponibles y personas disponentes que puedan disponer de la vida de otros. Estamos claramente ante un asesinato del niño o niña por nace, porque esa persona nunca más va a existir si no nace. Entonces, obviamente que soy consciente de la cantidad de mujeres que mueren en abortos ilegales y que hay que contenerlas y que hay que auxiliarlas”.