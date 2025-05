“Es una ficción en tono de grotesco”, dice el dramaturgo y director Galo Ontivero hablando sobre su recientemente estrenada El odio en el cuerpo. Dice además que “si no fuera una comedia sería insoportable de ver”. El texto fue inspirado, entre otras lecturas en ¿La rebeldía se volvió de derechas?, del científico social Pablo Stefanoni y Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?, del filósofo Mark Fisher. De allí –y de observar la realidad- fue surgiendo el personaje de un adolescente libertario que tiene un discurso de odio sobre las teorías de género y las instituciones, amparado en la concepción de la violencia como un algo natural que no admite regulación alguna. El caso es que este estudiante golpeó a otro en la escuela pública donde ambos cursan el secundario. Así entonces, la obra desarrolla la reunión donde se encuentran los padres de los adolescentes involucrados. Contrariamente a lo que puede suponerse, el agresor fue criado por una madre y un padre que portan un progresismo de manual. Y bajo mediación de la preceptora los dos tendrán que vérselas con los padres del chico agredido quienes, por el contrario, exponen un pensamiento retrógrado. Actúan Diego Berone, Fernando de Rosa, Mónica Driollet, Maia Lancioni y Victoria Páez. Las funciones son en Felisberto (Yatay 112).

“Comencé a escribirla pensando en porqué estamos en un lugar donde socialmente impera el odio”, cuenta Ontivero en la entrevista con Página/12. Y agrega que, según su percepción, este estado de cosas fue empeorando desde que empezó a escribir la obra: “Creo que hoy se nota aun más esa tensión social que disuelve lazos de solidaridad y expone un odio que no es abstracto o emocional sino que está habitando cuerpos. Desde el presidente hasta el último de sus seguidores vemos cómo proyectan odio hacia todos los colectivos: lo comprobamos todos los miércoles con los jubilados que no hacen más que responder de modo defensivo”, concluye Ontivero quien dice haber pensado en proceder a la manera de un dramaturgo naturalista, creando una prueba de laboratorio en base a presupuestos.

-Que una pareja de padres comprometidos con posturas progresistas tengan un hijo libertario descoloca a cualquiera…

-Cuando la leyeron, los actores dijeron “A esta obra hay que ponerle el cuerpo”. Y los espectadores dirán si la realidad es así o aun peor. Me pregunto: ¿De dónde viene todo este odio luego de décadas de progresismo? Y también ¿Cómo fue que se llegó a votar este gobierno? La obra sucede en 2022, de manera que el estudiante que golpea a otro podría estar en condiciones de votar en las últimas elecciones presidenciales.

-El estudiante no sólo agrede físicamente sino que manda mensajes agresivos por las redes…

-Sí, estamos viviendo una vuelta de las derechas que vienen recargadas, junto a las nuevas tecnologías. Los trolls plantean una especie de guerra de guerrillas en las redes. Y con el meme tienen una herramienta que sintetiza un ataque que daña moralmente y hasta materialmente a otros. Atacan la libertad de opinión, lo que ellos llaman ideología de género, lo que ellos llaman marxismo cultural… La obra intenta hacer una crítica de las nuevas derechas pero también hace una crítica al progresismo, porque me parece que algunos discursos no fueron escuchados.

-¿A cuáles te estás refiriendo?

-A las demandas de una población que no se identifica con los estandartes de los colectivos progresistas, los que no consiguen trabajo y tienen un futuro precarizado. Pensemos en la ciudad de Buenos Aires, en los jóvenes que hacen delivery, que no se pueden ir de sus casas. También la obra habla de cómo subestimamos a veces lo que pueden estar pensando los hijos, adónde pueden llegar y cómo se defienden de lo que les está pasando en la vida.

-¿Qué otras lecturas tuviste en cuenta?

-En la obra hay un intertexto que refiere a Ayn Rand, una autora rusa norteamericana que tiene dos libros –El manantial, de 1943, y La rebelión de Atlas, de 1957- donde está la idea del empresario versus las masas . En el otro libro plantea un futuro distópico en el que se enfrentan los saqueados y los saqueadores. Son textos que crean una mitología, unas fábulas que sostienen la idea del libertario. Hace tiempo que no se veía un gobierno con este nivel de oscurantismo.

-Las familias de estos estudiantes son de clase media, en eso no se diferencian…

-Sí, son personas que en algunos casos deben tener varios trabajos. Son gente que pertenece a una clase media que decayó mucho. Ahí es donde es posible ver todo el espectro político, incluso en los integrantes de una misma familia. Es que sin posibilidades de ascenso económico es en la clase media donde pueden generarse tanto discursos progresistas como de derecha.

