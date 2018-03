TEATRO

¿Querés ser feliz...

...o tener el poder? Una experiencia teatral que sumerge al espectador en un universo macro que recrea un panóptico y una realidad distópica en donde hay micro realidades dispuestas en boxes en donde viente actrices/actores realizan micromonólogos encarados a partir de profesiones poco comunes atravesadas por la felicidad o por el poder. Obra de Cecilia Propato Carriére dividida en tres espacialidades: La platea desde donde se observa por momentos como un espectador tradicional; el espacio escénico donde los espectadores circulan convirtiéndose en actores y espectadores al mismo tiempo, y los boxes en donde son espectadores solitarios e íntimos.

Sábado a las 21.30 en Espacio Aguirre, Aguirre 1270. Entrada: $ 200.

Siempre hay que irse...

... alguna vez de alguna parte. Francisco y Roberto son dos amigos que, rondando los sesenta años, deciden ir a filmar un documental a su pueblo de infancia. Sus esposas los acompañan. Al llegar se encuentran con que ya no queda nada del pueblo. No iban desde hacía cuarenta y tres años y ahora se encuentran con que está vacío, no hay gente, los árboles están secos. Sólo ellos cuatro con la cámara de filmación. A partir de ahí, los dos amigos evocan situaciones del pasado sobre el espacio vacío. Segunda temporada de la obra escrita y dirigida por Gabriela Izcovich que hace una reflexión profunda acerca de los recuerdos. Con Marcelo Bucossi, Roberto Castro, Mercedes Fraile y Gabriela Izcovich.

Sábado a las 20.30, en NoAvestruz, Humboldt 1857. Entrada: $250.

MÚSICA

Punk

Justo cuando ya nadie evoca los tiempos de Menos Que Cero, la banda de Mariano Esaín previa a ese clásico del rock indie porteño que desde hace tiempo es Valle de Muñecas, es el turno de que ellos mismos lo recuerden. En este caso dentro de un EP que sólo se consigue en formato cassette, aunque también se puede escuchar online en todas las plataformas digitales, bautizado con apenas una palabra, Punk, síntesis que no le viene mal al grupo luego de dos discos previos de títulos extensos, La autopista corre del océano hasta el atardecer (2011) y El final de las primaveras (2015). El nombre viene al caso porque sus cuatro temas incluyen dos covers que homenajean a los cultores locales del estilo, Attaque 77 (“Áspero”) y Mal Elemento (“Bar extraño”), mientras que el tercer cover es el de Menos Que cero, “Recuerdos del invierno”. El tema que completa el lanzamiento es un estreno, “Invisible”, tan veloz y vibrante como sus compañeros de EP pero al mismo tiempo bien Valle de Muñecas.

Cuchi Violeta

Fernando Barrientos y Mariana Baraj hace dos años que unen sus esfuerzos para versionar y hacer dialogar el repertorio de dos mitos de la música popular latinoamericana como Violeta Parra y el Cuchi Leguizamón. Este doble homenaje, que el ocasional ecuatoriano pero totalmente mendocino y la cantante y percusionista porteña comenzaron a poner en marcha en marzo del 2016 durante una gira que recorrió Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, fue registrado para este despojado disco en vivo durante dos recitales realizados en septiembre del año pasado en el Club Atlético Fernández Fierro.

ONLINE

Algo muy gordo

Mockumentary en la tradición de Christopher Guest, aunque con una cuota inusual de humor absurdo –tanto que, en más de una ocasión, logra pasar desapercibido– este reciente largometraje español que acaba de desembarcar en Netflix recrea la realización de una película que nunca veremos. En la ficción dentro de la ficción, el catalán Berto Romero interpreta a Dani Tomas, un comediante que es obligado a recursar la escuela primaria; un nivel arriba, las pantallas verdes del chroma anticipan una producción repleta de efectos especiales “a la altura de Hollywood”, como nunca se cansan de repetir los involucrados. Hay algo de abatimiento y ansiedad en la obsesión de Romero y el realizador Carlo Padial por quitarle a la comedia casi todos sus atributos más familiares, dejando al protagonista solo, colgado de un arnés ante el vacío de un set de filmación. El imposible gag de los actores enanos que luego serán reemplazados digitalmente por los cuerpos y rostros de niños marca el rumbo de una comedia tan atípica como angustiante.

La novena configuración

La plataforma Mubi acaba de incorporar por treinta días este film casi maldito –gran fracaso comercial en su estreno– que, con los años, fue convirtiéndose en una obra de culto. Dirigida por William Peter Blatty, el autor de El exorcista, y basada en su propia novela homónima, se trata de una extrañísima comedia –con toques de suspenso y drama psicológico– cuya historia transcurre en el interior de una institución psiquiátrica militar. Allí, un coronel comienza a desarrollar una terapia poco ortodoxa con sus pacientes: veteranos de Vietnam que podrían estar fingiendo locura y un astronauta que afirma tener datos que refutarían la existencia de Dios.

CINE

Los territorios

Un personaje llamado Iván Granovsky es el protagonista de esta película dirigida e interpretada por otro Iván Granovsky, el de la vida real, hijo del periodista de PáginaI12 Martín Granovsky y de profesión productor de cine. ¿O quizás sean exactamente el mismo? Surfeando entre la realidad más explícita, la ficción desembozada y elementos que podrían ser parte de una y otra parte del espejo, esta particular ópera prima acompaña a esos Ivanes Granovskys posibles a lo largo y ancho del mundo –de Jerusalén a San Sebastián, de Lesbos a París, de Berlín a Buenos Aires– al tiempo que intentan reencauzar una serie de proyectos cinematográficos y sobrevivir con la escritura de algunas notas periodísticas. Una película sobre la imposibilidad de hacer una película, pero también un recorrido que permite encuentros con personajes de toda clase (del ex presidente Lula a un ex miembro de la ETA) y reconocer in situ algunos de los conflictos políticos y sociales más acuciantes del mundo contemporáneo.

Adiós entusiasmo

Otro debut en el cine argentino, que esta semana ofrece una rica oferta, fue el film elegido por la Lugones para la apertura de su temporada. Hasta el miércoles 28, en la sala del 10° piso del Teatro San Martín, podrá verse esta película dirigida por el colombiano (afincado en Buenos Aires) Vladimir Durán, que parte de una circunstancia familiar insólita: tres hijas y un hijo mantienen a su madre encerrada en un cuarto de baño, a pesar de lo cual la vida cotidiana sigue un aparente rumbo de normalidad. La teatralidad como gesto, observada por una cámara cien por ciento cinematográfica, y un reparto notable integrado, entre otros, por Verónica Llinás, Martina Juncadella, Laila Maltz y Rosario Bléfari.

TV

Rua Augusta

En simultáneo con el lanzamiento en su país de origen, Brasil, comenzaron a emitirse en Argentina los doce episodios de esta historia nocturna llena de sexo, drogas y música electrónica. La protagonista, Mika, es una stripper que alterna sus noches en “Love”, donde trabaja bailando sobre las tablas, y “Hell”, en el cual intenta divertirse luego de las intensas jornadas de trabajo, ambos ubicados en la famosa calle Augusta, epicentro de la vida nocturna de la ciudad de San Pablo. ¿Qué oculta el pasado de Mika, encarnada por la actriz, modelo y presentadora Fiorella Mattheis? Ya el primer capítulo presenta un coctel de tráfico de drogas, corrupción policial, poderosos y oscuros empresarios y algún que otro asesinato que ha quedado impune. Y una cámara que no le teme a la explotación del morbo del espectador. Curiosidad: Rua Augusta está basada en otra serie televisiva, la israelí Allenby Street.

Sábados a las 23.30, por TNT Series.

Krypton

Las sagas super heroicas continúan ampliando sus horizontes cinematográficos y televisivos, transformándose en el paraíso deseado o en el infierno más temido, dependiendo del punto de vista. La última incorporación al género, en su vertiente DC Comics, es esta serie que, como su nombre lo indica, tiene lugar en el planeta de nacimiento de Superman, aunque la historia transcurre dos siglos antes de que el übermensch más famoso del mundo viera la luz (y el mismo cuerpo celeste explotara en mil pedazos). El protagonista central no es otro que Seg-El, abuelo del hombre de acero, quien duda entre salvar a Krypton o dejar que reine el caos para asegurar la vida futura de su nieto.

Miércoles a las 22.30, por SyFy.