John Bailey, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, está siendo investigado por varias acusaciones de acoso sexual. La información, divulgada en exclusiva por la revista Variety y recogida por otros medios, asegura que la Academia recibió el miércoles tres quejas que culpaban a Bailey de acosos sexuales y abrió una investigación interna.

Bailey, de 75 años, es conocido por su trabajo como director de fotografía en películas como Reencuentro (1983) y El día de la marmota (1993). Miembro de la junta de gobernadores desde la década de los ochenta, Bailey también es desarrolló una profusa labor como historiador, con un gran interés en la construcción del museo con el que la Academia quiere proteger el legado cinematográfico de Hollywood.

Por el momento no se han dado más detalles de las acusaciones contra el presidente, aunque las fuentes subrayan que se trata de denuncias de acoso sexual. Bajo el mandato de Bailey la Academia impuso un código de conducta entre sus miembros. La decisión llegó tras la expulsión de Harvey Weinstein de sus filas sólo diez días después de que The New York Times dejara al descubierto los numerosos escándalos sexuales que recaían contra el famoso productor. El escándalo Weinstein encontró a Bailey en Madrid, donde en entrevista aseguró: “Conozco bien lo difícil que es Harvey Weinstein. Tenemos que desenmascarar comportamientos similares que salpican la manera de ser estadounidense. Weinstein tiene lo que se merece”.

Si la investigación contra Bailey lo obliga a dejar el cargo, el vicepresidente Lois Burwell, maquillador, pasaría a ocupar la presidencia de manera temporal hasta las próximas elecciones de esta organización, que serán en julio. Bailey fue elegido por un mandato de cuatro años. El código de conducta que la Academia dio a conocer el pasado diciembre señala que los miembros pueden ser expulsados o recibir un castigo disciplinario en casos de abuso, acoso o discriminación. Los casos que se presenten a la Academia de manera interna son revisados por un comité especial dedicado a los miembros y a sus empleados. Si se confirman las acusaciones, el caso pasa a la junta de gobernadores para evaluar la respuesta.

“La Academia trata cualquier queja de forma confidencial para proteger a todas las partes. El Comité de Membresía revisa todas las quejas presentadas contra los miembros de la Academia de acuerdo con nuestro proceso de Normas de Conducta, y después de completar las revisiones, informa a la Junta de Gobernadores. No haremos más comentarios sobre estos asuntos hasta que se complete la revisión completa”, dijo en un comunicado la asociación.