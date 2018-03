La dupla Facundo Ardusso-Renault Fluence –campeones vigentes– ratificó su superioridad en el Super TC 2000 al ganar ayer la carrera clasificatoria para la competencia inaugural del campeonato de la categoría, que se disputará hoy en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

El piloto de Las Parejas superó –al cabo de las 12 vueltas al circuito 9, de 3353 metros– al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y al tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence). “Esta pole habla del trabajo de todo mi equipo y de no relajarse en ningún momento. Hoy no estábamos muy bien cuando arrancamos. El Ambrogio Racing puso todo lo que había que poner y por eso nos llevamos la sexta pole position consecutiva. Hicimos un cambio muy importante y fue muy positivo. Para mañana espero que no llueva, así podemos realizar la partida detenida y las tribunas se pueden llenar de gente”, explicó el vencedor de la jornada, quien por momentos fue apurado por el escolta Canapino.

El piloto de Chevrolet reconoció “el ritmo impresionante que mantuvo Facundo”. Y agregó sobre su performance: “Tuve que hacer una carrera sin equivocarme en ningún momento para evitar que Leo (Pernía) me complique. Hay que seguir trabajando para mantenernos como protagonistas. El pronóstico alentador para mañana es que llueva, así podemos tener más chances”.

Hoy la jornada arrancará con una Prueba libre ( a las 8.45), mientras que la primera Final se largará a las 12, con una extensión de 33 vueltas (o un máximo de 50 minutos).