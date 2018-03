"La reforma va marchando", se entusiasmó el gobernador Miguel Lifschitz. El mandatario socialista aseguró que "hay buena predisposición" en los dos partidos opositores mayoritarios, tanto en el PRO como en el PJ provincial. En diálogo con Rosario/12 , el ex intendente de Rosario confió que su intento reeleccionario "en ningún caso ha sido un tema de discusión" y será, en todo caso, determinación de la Convención Constituyente validar un nuevo mandato para el gobernador actual. El titular de la Casa Gris reiteró que la fecha límite para el envío del proyecto a la Legislatura es el 1º de mayo, día de apertura de las sesiones ordinarias de diputados y senadores.

"Hemos tenido distintas reuniones, algunas con más publicidad y otras más reservadas", contó el gobernador. La más reciente, y que tuvo conocimiento público, fue la que mantuvo el jueves de la semana pasada, junto a referentes del Frente Progresista, con cuatro senadores peronistas, Traferri, Baucero, Pirola y Calvo. Es que Lifschitz necesita cinco votos de los once que ostentan los justicialistas de la Cámara Alta para alcanzar los dos tercios necesarios para llegar a la Asamblea Constituyente. Entre los encuentros más reservados que tuvo, resalta el asado y charla que disfrutó en Funes junto al presidente de la UCR Julián Galdeano, el titular del PRO Federico Angelini, el diputado PJ Luis Rubeo, el socialista Joaquín Blanco y, otra vez, Traferri. El grupo seguramente profundizó el diálogo que ya mantuvo en la gira a Estados Unidos, en el cierre del 2017. "Grupo Manhattan", los identificaron en ese momento.

Lifschitz dice que la reforma "va marchando". "Eso es para mí un dato positivo, distinto sería si hubiera una negativa de los partidos políticos a avanzar o discutir el tema. Todo lo contrario, hay buena predisposición, hemos tenido distintas reuniones, algunas con más publicidad y otras más reservadas, no quiere decir que finalmente lleguemos a un acuerdo, pero quiere decir que podemos seguir avanzando", avaló el mandatario. La ronda de consultas continuará en los próximos días.

"Las próximas semanas vamos a seguir teniendo estas reuniones y tratando de avanzar en un consenso. Hemos dado ya un paso muy importante, lograr un acuerdo unánime del Partido Socialista y también del Frente Progresista, ahora vamos a conseguir el acuerdo del resto de los partidos políticos", dijo el gobernador. Al margen de su entusiasmo, las referencias opositoras afirman una y otra vez en público que este no es el año de la reforma. Lo hacen Angelini, el rafaelino Omar Perotti y el radical José Corral, quienes prefieren que el proceso reformista llegue en 2019 con, en ese caso, un Lifschitz fuera de carrera a la gobernación. Sin embargo, el mandatario dice que en las reuniones encontró guiños positivos en el arco no frentista.

-‑ ¿Esa buena predisposición de la que usted habla se da por igual tanto en el PJ como en el PRO?

-‑ Diría que sí, en ambos partidos hemos encontrado predisposición a charlarlo, hay coincidencia en general en el contenido, en los puntos que habría que cambiar en el sentido en el que hay que impulsar la reforma hay un amplio consenso. Obviamente están los temas que tienen que ver con la política y los tiempos, pueden estar jugando en un caso y en el otro, pero yo veo buena perspectiva. Vamos a impulsar el tema y tratar de avanzar todo lo que se pueda.

-‑ ¿Algunos de los dos partidos le ha planteado de entrada la negativa a la chance de reelección?

-‑ No, en ningún caso ha sido un tema de discusión, todos tenemos claro que el contenido no tiene que referirse específicamente a la situación del actual gobernador y que en todo caso tiene que ser la Convención Constituyente la que defina en una cláusula transitoria si lo que se resuelva en el contenido y el articulado es válido o no para el actual gobernador, pero esta será una cuestión posterior, librada a la decisión autónoma de la Asamblea Constituyente.

En ese sentido, el gobernador continúa la línea que trazó la semana pasada su antecesor Antonio Bonfatti, con respecto a una continuidad del mandato. "Todo gobernador aspira a una reelección, pero no existe en la provincia. Son los constituyentes los que van a tomar una resolución de habilitar al actual gobernador o no", le dijo el presidente de la Cámara de Diputados a este diario. En la pública, el socialismo procura bajarle el tono a la reelección y dejarlo atado a lo que determinen en su momento, si es que lo habrá, los constituyentes.

-‑ ¿El 1º de mayo es el plazo máximo para la presentación del proyecto?

-‑ Diría que sí, pueden ser unos días más, pero si queremos que el proceso se desarrolle durante el curso del año, que es lo que todos creemos conveniente, yo diría que ese sería un plazo máximo.