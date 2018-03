"Si no se empieza a acordar en el partido, a nosotros nos linchan". Sin vueltas, así de crudo, el senador peronista Armando Traferri le reclamó al gobernador Miguel Lifschitz que convoque al presidente del justicialismo provincial, Ricardo Olivera, para debatir y, en todo caso, apoyar un proyecto de reforma de la Constitución. El legislador sanlorencino confía en que puede "garantizar" que la mayoría de los once senadores peronistas votarán al unísono el proyecto si se produce dicho encuentro entre el Ejecutivo y el partido. A título individual, Traferri dijo que es "injusto" que el gobernador no tenga la posibilidad de ser reelegido.

-- Mantuvo, junto a tres senadores de su bloque, un encuentro con el gobernador y la cúpula del Frente Progresista, ¿cómo ve la chande de reforma hoy?

-- Es impensado tener una reforma que no esté acordada con los partidos políticos. Hablamos de muchos temas, siempre algún espacio le damos al tema, la necesidad de la reforma. No hay debate que no se toque, ya sea liviano o un poco más profundo el tema. Nosotros planteamos lo de siempre, si bien somos los más importantes porque tenemos que votarlo, porque ocupamos bancas, representamos al partido.

-- ¿Esa postura es de todos los senadores o solo suya?

-- Es de todos los senadores.

-- Se habló de llamar a un congreso del PJ para definir una postura...

-- El proceso debería ser que el gobierno lo llame a Olivera, en la reunión del jueves estaban (Enrique) Estévez y (Julián) Galdeano (presidentes del PS y UCR provincial, respectivamente). Me parece que ese es el camino, nosotros no nos oponemos, pero si no se empieza a acordar en el partido, a nosotros nos linchan. Puede que yo sea ultra reformista, ¿voy a votar una reforma?...aparte no tenemos el borrador, te enterás todo por los medios. Las declaraciones de Estévez y de muchos no ayudan para nada, (Joaquín) Blanco... cuando dicen que no se puede comparar, que no es posible que valga lo mismo el voto de un senador de San Javier, como dijeron, que son departamentos donde con 10 mil votos salís senador, que el de Rosario...están hablando de la unicameralidad, y eso al interior le hace un ruido tremendo porque nunca más van a tener representante en las Cámaras. Una unicameralidad, como es esta provincia, termina siendo solo Rosario y Santa Fe.

-- ¿Se puede garantizar que, en caso de haber convocatoria al PJ, los senadores acuerden o voten todos de la misma manera?

-- Yo puedo garantizar que la mayoría.

-- El peronismo está en un momento expectante en la provincia, hay varios candidatos que han mostrado sus aspiraciones de ser postulantes a gobernador, ¿estas chances reales que tiene el PJ achican el interés por la reforma?

-- No, no porque en el peronismo hay una suerte de liderazgos territoriales, no hay un liderazgo que encolumne a todo el peronismo atrás, no hay jefaturas hoy en el peronismo, como puedo haber con (Carlos) Reutemann o el mismo (Jorge) Obeid. Los senadores no tienen jefes, los intendentes no tienen jefes, no podés tomar una decisión unilateral. Si el peronismo tiene posibilidades de ganar la gobernación, ¿no vamos a dar la reforma? No es mi caso, para nada. Yo he logrado tantas cosas o más para mi departamento en un gobierno socialista que en uno justicialista.

-- ¿Entonces los senadores responden por sí solos?

-- No respondemos por sí solos, no tenemos jefaturas.

-- ¿Ve probable que se alcancen los dos tercios de votos que requiere el Ejecutivo?

-- Es probable que se acuerde, si se acuerda con los partidos es probable. No hay una resistencia, no nos oponemos, tenemos que acordar qué se va a reformar, qué se va a garantizar. Si no hay este acuerdo, ahí sí que no es probable. No es que me mandás un proyecto de reforma y nosotros no opinamos.

-- ¿La reforma con reelección es otro escenario?