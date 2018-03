El delantero de Inter Mauro Icardi anotó cuatro goles en la goleada ante Sampdoria, su ex equipo, y expresó estar “feliz” por alcanzar 103 goles en la Serie A italiana, al tiempo que le pareció “justo” que el DT Jorge Sampaoli no lo convocara para los amistosos de la Selección frente a Italia y España. “Hablé con Sampaoli y ya sabía que estaba afuera. Estuve sin jugar cuatro partidos por lesión, y me parece justo que dé la posibilidad a otros”, dijo Icardi, quien por dos lesiones musculares disputó apenas seis partidos en el año. Es el segundo poker del argentino en su carrera luego de hacerlo con Sampdoria ante Pescara en 2013. Por su parte, Alejandro “Papu” Gómez anotó un tanto en la goleada de Atalanta ante Hellas Verona. En el San Paolo, Napoli venció al Genoa (Nicolás Spolli titular) y quedó a dos unidades del puntero Juventus, que el sábado igualó sin tantos frente Spal 2013.

RESULTADOS

Napoli-Genoa 1-0

Sampdoria-Inter 0-5

Milan-Chievo Verona 3-2

Lazio-Bologna 1-1

Benevento-Cagliari 1-2

Crotone-Roma 0-2

Hellas Verona-Atalanta 0-5

Torino-Fiorentina 1-2

POSICIONES

Equipo Pts. J G E P Gf Gc

Juventus 75 29 24 3 2 67 15

Napoli 73 29 23 4 2 63 19

Roma 59 29 18 5 6 49 23

Inter 55 28 15 10 3 47 21

Lazio 54 29 16 6 7 67 37