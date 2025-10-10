En Nueva York, las acciones argentinas registraron una fuerte toma de ganancias este viernes, luego de subas de hasta 27 por ciento el jueves. Supervielle cayó 8 por ciento, Edenor 6,4 y Loma Negra 6,1. Bioceres avanzó 0,7 por ciento, mientras que Mercado Libre retrocedió 6,2. “Los ADRs corrigen tras las históricas subas de ayer, con Wall Street negativo por nuevas tensiones entre Trump y China”, se mencionó en el mercado. La bolsa porteña no operó por el feriado.

En tanto, el riesgo país cayó casi 16 por ciento y perforó los 1000 puntos. Se trata de un dato que corresponde al cierre del jueves, ya que se publica con un día de retraso. Los inversores están a la expectativa de que el Tesoro de Estados Unidos no sólo participe en el mercado de cambios sino en el mercado de bonos.



No obstante, siguen los interrogantes sobre si realmente ocurrirán estas intervenciones y en qué momento. Este viernes, los bonos argentinos en el exterior cerraron con bajas y se espera que el índice elaborado por JP Morgan rebote levemente en su próxima actualización.

Así, se enfría parcialmente la euforia de los mercados por el auxilio financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y la sorpresiva compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano. De todos modos, el impacto sobre el Merval se conocerá recién la próxima semana.

En detalle, los bonos en dólares iniciaron la jornada con alzas, pero revirtieron la tendencia hacia el cierre, con bajas de entre 0,2 y 1,4 por ciento. “A pesar de las excelentes noticias, el mercado no se termina de definir”, explicaron en la city.

El riesgo país llegó a 902 puntos, su nivel más bajo desde principios de septiembre, y volvió así a los tres dígitos. Sin embargo, el rebote de los bonos en la jornada siguiente podría llevarlo nuevamente por encima del umbral de los 1000 puntos.



La intervención del Tesoro norteamericano, que implica un swap de 20.000 millones de dólares y la compra directa de pesos, marcó un punto de inflexión en el vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires. Según analistas, la medida permitirá al equipo económico contener las presiones cambiarias hasta las elecciones del 26 de octubre.