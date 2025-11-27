Omitir para ir al contenido principal
Batió a Austria en el estadio Khalifa International de Qatar
Portugal es el flamante campeón del Mundial Sub-17
Anísio Cabral, delantero del Benfica, fue el autor del único tanto que le dio el título a los dirigidos por Hélio Sousa.
27 de noviembre de 2025 - 22:00
La Sub-17 de Portugal gritó campeón en Doha.
(EFE/EFE)
