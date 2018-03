El escándalo por la filtración de datos de 50 millones de usuarios de Facebook que involucra al presidente estadounidense Donald Trump y a la compañía Cambridge Analytica (CA) también salpicaría a la Argentina. La consultora política, acusada de usar una aplicación para obtener datos de Facebook de los votantes y diseñar la campaña presidencial de Trump, también habría trabajado en elecciones argentinas, según lo develaron sus ejecutivos en una cámara oculta de la cadena británica Channel 4.

"En las reuniones, los ejecutivos se jactaron de que CA y su empresa matriz Strategic Communications Laboratories (SCL) habían trabajado en más de doscientas elecciones en todo el mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa, India y Argentina", aseguraron en el video difundido por el noticiero británcio.

A esa información llegaron a partir de una cámara oculta en la que se ve al creador de la compañía, Alexander Nix, contando varios delitos -desde la posibilidad de fraguar ofrecimientos de coimas a candidatos opositores, hasta enviarle "chicas ucranianas" para filmarlos y luego exponerlos en las redes; más el agregado de producir fake news (noticias falsas) en Facebook y perfilar targets de posibles votantes.

La consultora Cambridge Analytica fue creada en 2013 y obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook para construir un programa informático.Su aplicación Thisisyourdigitallife ofreció una prueba de predicción de personalidad, amparándose bajo la fachada de "una aplicación de investigación utilizada por psicólogos".

La empresa combinaba el análisis de las personalidades de usuarios con los datos demográficos para predecir el comportamiento masivo, datos sumamente útiles usados para desarrollar técnicas de apoyo a la campaña proselitista del ahora presidente de Estados Unidos.

La conmoción mundial tras conocerse la filtración masiva no cesa. Después de que se desplomaran las acciones de Facebook en un 7 por ciento, el Parlamento europeo iniciará una investigación para aclarar lo sucedido y varios senadores norteamericanos citaran a Zuckerberg. Además, el Parlamento británico hizo efectivo hoy el llamado a declaración de Zuckerberg por la filtración de datos. El organismo de supervisión de datos informáticos de Gran Bretaña citó al fundador y primer ejecutivo de la red social para que dé explicaciones sobre el caso.

El presidente del Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, le mandó una carta a Zuckerberg en la que le requiere que comparezca para ofrecer "evidencia oral" sobre el caso que destaparon los diarios "The New York Times" y "The Observer". También informó que solicitará una orden judicial para registrar cuanto antes las computadoras de Cambridge Analytica (CA) por su falta de cooperación en la causa.

"Es hora de escuchar a un alto directivo de Facebook con la suficiente autoridad para ofrecer una explicación detallada sobre este catastrófico fallo de procedimiento", señala la carta, dirigida a la sede central de la red social en California, en la que además sostiene que los trabajadores de Facebook dieron respuestas "engañosas".

"Las respuestas de sus trabajadores han subestimado los riesgos de forma consistente", advirtió el presidente del comité parlamentario, que recalca que ha cuestionado "de forma repetida" a la firma estadounidense sobre cómo "adquiere y conserva" los datos de los usuarios.