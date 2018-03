Tras casi tres meses de aprobada la ley de su creación, se conformó ayer la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición del submarino ARA San Juan. La presidencia será ocupará el peronista fueguino José “Nato” Ojeda mientras que la vicepresidencia quedó en manos del diputado macrista Guillermo Montenegro, por un acuerdo que selló Cambiemos con el peronismo “dialoguista” que encabeza el senador rionegrino Miguel Angel Pichetto, desplazando al diputado kirchnerista Guillermo Carmona que impulsó su creación respaldada por unanimidad en Diputados y el Senado.

A pesar de los intentos dilatorios para volver a sesionar, un grupo de legisladores opositores impusieron que la Bicameral redacte un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que “no abandone” la búsqueda del submarino que sería abordado en las sesiones de ambas Cámaras previstas para hoy; volver a reunirse el próximo martes para establecer el reglamente de la Bicameral e invitar a los familiares de los 44 tripulantes del submarino para que expongan y “gestionar” la presencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que explique las “contradicciones” del Ejecutivo sobre el itinerario del submarino antes de desaparecer.

Pichetto fue uno de los primeros en llegar al Salón de las Banderas del Senado para la conformación de la Bicameral. Aunque no es uno de sus integrantes, el peronista rionegrino fue el encargado de hacer la propuesta que Ojeda ocupe la presidencia en base a un acuerdo que suscribió con el presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, y el titular de Diputados, el también macrista Emilio Monzó.

La propuesta de Ojeda fue acompañada por todos los integrantes de la Bicameral, pero la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV) propuso a Carmona para la vicepresidencia. Fue entonces que Pichetto volvió a tomar la palabra para proponer a Montenegro para cumplir el “acuerdo institucional”. La disputa se saldó con 6 votos a favor de Montenegro y 4 de Carmona. También integrarán la Bicameral los diputados Carmona y Nilda Garré (FpV-PJ), Luis Petri (UCR), Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) y Pedro Miranda (Justicialista), y los senadores Esteban Bullrich (Pro), Fernández Sagasti y Ana María Ianni (FpV-PJ), Magdalena Odarda (RIO) y Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos).

Luego de explicar que el FpV-PJ no era parte del acuerdo que mencionó Pichetto ni que su bloque fue consultado por Monzó, Carmona propuso la inmediata citación a Aguad, tras las “divergencias sobre la información del Ejecutivo sobre la ruta que siguió el ARA San Juan”. A pesar que Ojeda quiso primero pasar a discutir el reglamento de la bicameral y no sesionar hasta que no haya un lugar seguro para acumular la información obtenida y la propuesta de Montenegro de no “entorpecer la investigación judicial en marcha”, la insistencia de los legisladores opositores logró que la semana próxima se realizará una primera reunión pública con los familiares.