Cerca de 150 personas se pusieron en contacto con la policía británica para denunciar delitos cometidos por el egipcio Mohamed Al Fayed, expropietario de los grandes almacenes Harrods --ya fallecido-- desde que las autoridades abrieron una nueva investigación el año pasado, confirmó la policía. Un documental difundido por la BBC en septiembre recogía acusaciones según las cuales el magnate -padre de Dodi Al Fayed, el que fuera pareja de la princesa Diana de Gales-, habría violado y agredido sexualmente a varias jóvenes empleadas de Harrods.

"La investigación en curso sobre las personas que podrían haber facilitado o permitido las actividades delictivas de Mohamed Al Fayed continúa", declaró la policía londinense. Scotland Yard examina actualmente la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones anteriores con el fin de identificar las "oportunidades perdidas" y abrió una nueva investigación sobre las acusaciones de agresiones sexuales, incluyendo a las personas que permitieron o facilitaron estos actos.

"Instamos a cualquier persona que tenga información, ya sea porque se haya visto directamente afectada por los actos de Mohamed Al Fayed o porque conozca a otras personas que puedan haber estado involucradas o haber cometido delitos, a que se ponga en contacto con nosotros", añadió la policía. En noviembre, la policía metropolitana declaró que había sido contactada y había identificado a 90 posibles víctimas de agresiones sexuales y otros delitos cometidos por el multimillonario, fallecido en 2023 a los 94 años.

Harrods, propiedad de Mohamed Al Fayed entre 1985 y 2010, anunció en marzo un programa de indemnización para las mujeres que trabajaban en la tienda o estaban relacionadas con ella y afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte del magnate. Más de cien presuntas víctimas solicitaron acogerse al programa de indemnización en julio, según los grandes almacenes de lujo.