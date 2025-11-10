Luego de un fin de semana marcado por el triunfo de Boca sobre River en el superclásico de este domingo, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, tomó el evento deportivo como punto de partida para analizar los entramados políticos y económico que se abren detrás. Así, defendió la gestión de Juan Román Riquelme al frente de los Xeneizes y aseguró que, a diferencia de la política, en el fútbol son los arcos los que mandan.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Cuando la política se mete con el fútbol, el fútbol se defiende con los arcos. Si quieren voltear al fútbol del pueblo, robándoselo para las SAD, los arcos de América y del mundo dicen que Argentina es el campeón. ¿Qué vas a cambiar?

Si Macri y la mafia de Clarín piensan que lo tienen en un arco a Riquelme para empujarlo al abismo, los arcos le responden que no es tan fácil. Vos podés envenenar a algunos hinchas de Boca, convertirlos en unos desagradecidos con su ídolo, hacer que el 91 por ciento de tus lectores vote que Riquelme es el ruin culpable de las derrotas. Pero, caramba, están los arcos, caprichosos, cambiantes, injustos y azarosos.

La infamia prospera hasta cierto punto; con el fútbol no puede. Macri, viejo socio de Magnetto en negociados de Boca, contó con una pandilla de diarios y canales de Clarín para atacarlo durante varios días en los tiempos de derrotas continuadas del equipo.

Al final, el diario organizó una encuesta, que dio culpable a Riquelme por el insólito número del 91 por ciento. Pensó la mafia que a Boca lo esperaba el abismo y decidió dar el empujón final. Pero el fútbol tiene arcos y los once mil hinchas que dice Clarín que votaron contra Riquelme ayer celebraron los mejores goles del año y, veletas como son, se abrazan a Riquelme.

Podés meter presa a Cristina, ensuciar la política, opacar la democracia, pero en el fútbol viene Zeballos a la carrera y te cambia los títulos infames. En vez de un reo con el 91 por ciento, ponés en la tapa al pibe en andas y atrás la multitud con su sábana de gloria y hasta podés escuchar las gargantas reventadas de amor.

Entonces, la pandilla se tiene que calmar un rato, pegarle a Gallardo que te sacó recontracampeón y ahora los arcos, un ratito, te dicen que no. Es así el fútbol. Lo de Riquelme y el sopapo a los gangsters que quieren robarle Boca sin democracia dura hasta el próximo partido. Hay que tener cuidado.

Vos le podés meter un cuaderno de mentiras a la gente si se trata de política, pero no es aconsejable arremeter contra las víctimas elegidas por el odio porque el domingo alguien te mete un gol con la nalga y todo cambia de color.

¿De qué te disfrazás si sos Macri, o el inventor del 91 por ciento ayer a las seis de la tarde? Y Riquelme matea en su balcón, manso, tranquilo porque sabe que a veces la ponés en un ángulo, y otras pega en el palo.