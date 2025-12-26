Omitir para ir al contenido principal
Habló el hombre que mató a su vecino en Nochebuena
“Las bombas de estruendo en la puerta de mi casa me terminaron de enloquecer”
Juan Carlos Magen declaró ante la Justicia por el crimen ocurrido en La Plata. Le incautaron varias armas.
26 de diciembre de 2025 - 20:05
Asesinato pirotecnia La Plata
El asesino tenía varias armas en su casa.
(Gentileza -)
La Plata
