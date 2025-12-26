Omitir para ir al contenido principal
Sociedad
Sigue internada en La Trinidad de Ramos Mejía
Tragedia en Navidad: cómo evoluciona la salud de la niña herida por una bala perdida
La familia espera que la joven se recupere de las severas heridas.
26 de diciembre de 2025 - 15:57
Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía
La menor de 12 años alcanzada por una bala perdida en Navidad continúa internada.
(Redes Sociales)
Morón
accidente
La agenda comienza a agotarse
Shows 2026: River y su contrato millonario
La ópera prima de Marlene Grinberg
Tres tiempos: cuando los cuerpos heredan lo que las palabras callan
Por
Miranda Carrete
La cifra
El 38% de las mujeres sufre violencia digital y el 85% es testigo de esos ataques
Por
Roxana Sandá
Exclusivo para
Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad
Hubo 18 heridos por pirotecnica
El líder ultra salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso
Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
La basura textil que llegó con Milei
De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano
Por
Sol Fabi y Eva Rey
El País
El Gobierno se juega a todo o nada
El debate del Presupuesto 2026 en el Senado y la agenda de Milei
Será en abril de 2026 en Paraguay
Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider
De marcha triunfal a jueves negro
Por
Juan Carlos Junio
Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"
Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores
Por
Luciana Bertoia
Economía
Una voltereta administrativa para favorecer a Latam
Cielos argentinos bien abiertos para una empresa chilena
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de diciembre de 2025
Mercado de trabajo
La calidad del empleo sigue en deterioro
Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes
Elevada morosidad en el pago de deudas familiares
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Sigue internada en La Trinidad de Ramos Mejía
Tragedia en Navidad: cómo evoluciona la salud de la niña herida por una bala perdida
En medio del repunte de enfermedades que estaban erradicadas
Córdoba: presentaron un proyecto de Ley para que se cumpla la obligatoriedad del Calendario Nacional de Vacunas
Por irregularidades
La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza
Marcas que llegarán a los 37º
Anuncian una ola de calor para fin de año: el clima para el miércoles 31 de diciembre y jueves 1º de enero
Deportes
Lo que dejó el año del flamante campeón del fútbol argentino
Estudiantes y el hecho maldito
Por
Gustavo Grazioli
Un zurdazo de Néstor Sicher desató la locura en el Monumental
Racing cumple 40 años de su regreso a Primera
Por
Malva Marani
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”