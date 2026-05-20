Diputados insiste con una ley para prevenir el daño de juegos en línea en niños, niñas y adolescentes
“Este es un tema de salud pública, ansiedad, depresión y suicidio, ligado a las deudas de estos chicos”, destacó el diputado Patricio Peñalba, quien invitó a empezar a trabajar en una ley que prohíba la publicidad de juegos en línea, como se hizo con el consumo del tabaco. Varias intervenciones destacaron la problemática de que figuras destacadas del deporte publiciten las plataformas de juegos en línea.