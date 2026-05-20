Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Salud
Justicia
Discapacidad
Javier Milei
Universidades Nacionales
Plaza de Mayo
Ministerio de Salud
causa de los cuadernos
Cristina Kirchner
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
La Conjura de los Necios
Por
Mauricio Seigelchifer
20 de mayo de 2026 - 3:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Leandro Teysseire
Temas en esta nota:
Universidades Nacionales
Últimas Noticias
Comentadas, dedicado a Gabo Ferro
Recuperar el legado
La Casa Rosada busca desarticular el pedido de interpelación en el Congreso
El Gobierno negocia una ayuda de los aliados para salvar a Adorni
Por
Eva Moreira
Sostuvo que cobró una herencia de 21 millones de pesos
En medio del escándalo, Francisco Adorni corrigió su declaración jurada
La policía reportó 127 detenidos y desplegó 2.500 agentes en La Paz tras la marcha del lunes
Bolivia: el gobierno de Rodrigo Paz apela al miedo para frenar las protestas
Por
Guido Vassallo
Exclusivo para
La trampa de Tucídides
Por
Victoria Donda Pérez
Canasta de servicios básicos, 17,5% más cara que en abril
El frío se hace sentir en el gasto familiar
Por
Mara Pedrazzoli
En defensa de la privacidad y los derechos laborales
CABA: La Justicia frena el uso de GPS para controlar el presentismo de los empleados estatales
Por
Santiago Brunetto
Kicillof y Kreplak recibieron a unos 70 intendentes en La Plata.
Por la crisis sanitaria, los intendentes reclaman respuestas mientras equilibran en la cuerda floja
Por
María Belén Robledo
El País
La Conjura de los Necios
Por
Mauricio Seigelchifer
La Casa Rosada busca desarticular el pedido de interpelación en el Congreso
El Gobierno negocia una ayuda de los aliados para salvar a Adorni
Por
Eva Moreira
La trampa de Tucídides
Por
Victoria Donda Pérez
Sostuvo que cobró una herencia de 21 millones de pesos
En medio del escándalo, Francisco Adorni corrigió su declaración jurada
Economía
Canasta de servicios básicos, 17,5% más cara que en abril
El frío se hace sentir en el gasto familiar
Por
Mara Pedrazzoli
Expectativas por la acumulación de reservas con la cosecha gruesa
El dólar mayorista sigue por debajo de $1400
No hay medidas estímulo en carpeta
Caputo recibió al jefe de la UIA
El presidente siguió su rondín de presentaciones públicas
¿Qué pasa si llega un marciano?
Sociedad
NextEra Energy compró Dominion Energy por USD 67.000 millones en EE. UU.
La IA impulsa la fusión de empresas de electricidad
Lo investigan por homicidio
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, fue detenido por la muerte de su padre
En defensa de la privacidad y los derechos laborales
CABA: La Justicia frena el uso de GPS para controlar el presentismo de los empleados estatales
Por
Santiago Brunetto
Se le puede pedir reservar una mesa en un restaurante
El nuevo Google ya hace cosas por nosotros
Deportes
Se enfrenta este miércoles con el Friburgo de Alemania en la gran final
Con “Dibu” Martínez y Buendía, el Aston Villa va por la gloria en la Europa League
A propósito del libro Hechos Pelota, de Miguel Hein
Entre picados, pulpitos y figuritas difíciles
Por
Cristian Dellocchio
El equipo de Duró fue goleado en su visita a Montevideo City Torque
Deportivo Riestra sucumbió y se despidió de la Copa Sudamericana
El DT y el presidente de la AFA, cara a cara
“Modo Mundial activado”: la reunión de Scaloni y Tapia a menos de un mes para la Copa del Mundo