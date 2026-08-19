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Sociedad

Más de tres horas de corte total

Caos en la General Paz por el choque de un colectivo y un auto

Ocurrió a la altura de Juan Bautista Alberdi y el micro quedó volcado sobre el muro que divide ambas manos.

Choque Un colectivo chocó en la General Paz y quedó volcado sobre el muro divisor de ambas manos Redes sociales

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