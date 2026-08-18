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Cultura

El baterista presentará este miércoles "Pulsión", su primer disco

Gustavo Telesmanich: “Apostar a un grupo fue una decisión clave”

Al frente de un cuarteto, el baterista actuará en el marco del Ciclo Jazz de Autor. Dice que en este álbum se adaptó y se puso “al servicio de la composición”.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
Gustavo Telesmanich
Gustavo Telesmanich actuará a las 21 en Borges 1975. Sin Credito

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