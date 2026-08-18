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Sociedad

Responsabilizó al exasesor de Milei

Habló la exnovia de Cerimedo: “Si no fingía estar muerta, me remataban”

Nadie Beller planteó que el estratega digital mantenía su vínculo con Natalia Basil, nombrada por Diego Spagnuolo en la Andis, y aludió a hechos de corrupción.

Nadia Beller denuncia hechos de corrupción desde el hospital. Capturas de Video

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