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Para el diputado el candidato en 2027 debería ser quien más chances tenga de ganarle a Milei
Lousteau propuso una “gran coalición”
El diputado radical afirmó que deberían ir por un camino de coordinación para derrotar a LLA que incluya a todo el espectro político opositor.
03 de octubre de 2026 - 01:19
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El diputado radical, Martín Lousteau.
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