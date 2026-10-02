Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Sociedad
Tras la denuncia por amenazas y privación de libertad
El actor Maxi Ghione recuperó la libertad
No podrá acercarse al denunciante, que adujó haber sido encerrado durante cinco horas por una cuestión de dinero. En un allanamiento en la casa del actor le secuestraron armas.
02 de octubre de 2026 - 22:27
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Ghione deberá fijar domicilio en Lehmann, donde sucedieron los hechos.
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Violencia
Últimas Noticias
El camino a 2027
Lousteau propone ir todos juntos, pero la idea no prende en Buenos Aires
Por
María Belén Robledo
El gobierno de Macron alterna la represión con la negociación
Rebelion estudiantil en Francia
Por
Juan Francia
Desde ambos sectores coinciden en que beneficiaría a la construcción y al empleo local
El proyecto del Aeropuerto de La Plata suma respaldo de empresarios y sindicatos
Por
Andres Miquel
Alineación total con Estados Unidos y un llamado a licitación por la ventana
El gobierno canceló Atucha III
Por
Karina Micheletto
Exclusivo para
Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca
Se agrava la crisis del consumo
Un album bisagra de The Beatles
Apareció la versión extendida de “Rubber Soul”
Por
Cristian Vitale
¡Participá por entradas para Feine Sahne Fischfilet en el Vorterix!
Participá por entradas para ver “¡Chau, Macoco!” el domingo 11 de octubre
El País
Alineación total con Estados Unidos y un llamado a licitación por la ventana
El gobierno canceló Atucha III
Por
Karina Micheletto
Mensaje grabado a los empresarios de IDEA
Caputo siempre encuentra un culpable: ahora responsabilizó al riesgo externo por el riesgo país
¿Qué puede pasar con la Ley de Tierras?
Nuevo intento de frenar la venta de tierras a extranjeros: Pichetto y Massot presentaron una cautelar
A los 96 años
Murió Augusto Belluscio, exjuez de la Corte Suprema
Economía
El organismo oficial difundió los números de la serie 2016-2025
El Indec volvió a calcular productividad
Según cifras oficiales, el mayor nivel desde 2022
Más locales vacíos en la Ciudad
En IDEA, funcionarios y empresarios pidieron apostar a largo plazo
La estabilidad como promesa
Por
Mara Pedrazzoli
Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca
Se agrava la crisis del consumo
Sociedad
Tras la denuncia por amenazas y privación de libertad
El actor Maxi Ghione recuperó la libertad
Argentina Week, París 2026
Vidal: “Dejamos de darle la espalda al mar, recuperando los puertos, y llevamos al mundo nuestra producción”
Acusan a la policía de matar a un joven por la espalda
Denuncian gatillo fácil en Villa Itatí
Por
Santiago Brunetto
Acompañar antes de que sea tarde
Cómo es el trabajo de redes de atención para prevenir los suicidios
Por
Soledad Ferrari
Deportes
Por la fecha 11º de la Zona A
Boca vs Unión hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
A cinco años de su retiro
Carlos Tevez tendrá su partido homenaje en La Bombonera
Olise había aventajado al local, empató Bastoni para la Azzurra
Nations League: Francia e Italia no se sacaron ventajas en París
Este sábado por la tarde en Florencio Varela
Desesperado por goles, San Lorenzo visita a Defensa y Justicia