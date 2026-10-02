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El Mundo

Afectará a 8,4 millones de inquilinos

La caída de los decretos de vivienda costará 626 millones de euros a los hogares españoles

El Sindicato de Inquilinas anunció que va a mantener la acampada en la Puerta de Sol de Madrid.

MADRID, 02/10/2026.- Un momento de la manifestación que recorre este viernes las calles de Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados en protesta por el rechazo en votación de los dos decretos sobre vivienda. EFE / Borja Sánchez-Trillo.
EFE. EFE

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