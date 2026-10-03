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Cambios en el ministerio de Capital Humano

Claudia Testa dejó la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo

La funcionaria salió de la estructura de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que conduce Julio Cordero. Mariano Sartoris ocupará su lugar.

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