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“Galperin usurero, Milei cómplice”: protesta en la puerta de Mercado Libre para denunciar tasas de interés de hasta 1300%
En el Congreso hay 30 proyectos de ley para abordar el problema, pero el ministro de Economía, Caputo, se niega a intervenir, calificando la situación como un asunto entre privados.
18 de agosto de 2026 - 19:40
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