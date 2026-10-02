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Rosario|12

PROVINCIA. El gremio aceitero de San Lorenzo pidió que los gerentes vayan presos

La muerte de tres trabajadores “es una irresponsabilidad total”

Un chico de 21 años, César Aquino Valdéz, murió el jueves y es la tercera víctima fatal de la explosión en la planta de Albardón Bio.

Trabajo de bomberos el día de la explosión. gentileza Diario Sintesis

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