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Cultura

Una institución para "honrar el reggaetón"

Wisin anunció la creación de la “Universidad Del Perreo”

El cantante boricua comunicó la fundación del espacio que se pondrá en marcha en la ciudad de Cayey, en Puerto Rico.

SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 25: Wisin performs onstage during the 2024 Premios Juventud Awards at Coliseo Jose Miguel Agrelot on July 25, 2024 in San Juan, Puerto Rico. Jaydee Lee/Getty Images/AFP (Photo by Jaydee Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JAYDEE LEE. Getty Images via AFP

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