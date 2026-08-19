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El embajador estadounidense tiene que presentarse hoy en la Comisión de Asuntos Cooperativos

Lamelas no respondió al pedido de explicaciones de la Cámara de Diputados

Lo citaron para que explique la intromisión en los negocios de una cooperativa de Neuquén con la empresa china Huawei.

Peter Lamelas
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