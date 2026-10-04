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Resultados elecciones Brasil 2026: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje
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MIRÁ
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Deportes
El rosarino volvió a practicar en el predio con la Selección
Messi se reencontró con sus amigos en Ezeiza
El campeón del mundo llegó desde Rosario para su partido despedida del martes próximo. Los que se sumaron también son De Paul, Otamendi y Lo Celso.
04 de octubre de 2026 - 23:51
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Messi volvió a pisar el complejo que lleva su nombre.
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