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Córdoba|12

No se descarta la presencia de vientos de distintas intensidades la zona serrana

Córdoba en alerta: advierten que el riesgo de incendios forestales será muy alto

El Gobierno provincial advirtió que este miércoles y jueves habrá condiciones propicias para focos ígneos, con riesgo alto y muy alto.

Prevención en el noroeste cordobés. Representantes de bomberos, municipios y vecinos del noroeste se reunieron para sumar aportes al mapa de prevención de incendios. Prensa Gobierno

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