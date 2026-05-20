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El equipo de Duró fue goleado en su visita a Montevideo City Torque

Deportivo Riestra sucumbió y se despidió de la Copa Sudamericana

Arce, Goitía (ambos en contra), Salomón Rodríguez y Agüero sellaron la suerte del Malevo, que descontó con Alexander Díaz.

FOTOBAIRES copa sudamericana 2026 mc torque deportivo riestra
MC Torque fue demasiado para Riestra. FOTOBAIRES

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