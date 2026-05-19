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Sociedad

Lo investigan por homicidio

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, fue detenido por la muerte de su padre

Isak Andic murió al caer al vacío durante una excursión de senderismo. Su hijo era la único que lo acompañaba en ese momento.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, esposado y custodiado por la policía catalana tras su detención. LLUIS GENE. AFP

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