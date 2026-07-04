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El País

Fue denunciado penalmente por los ejercicios militares de EE.UU

La obsesión de Milei por regalar el Mar Argentino

Mientras tanto, avanza con acuerdos comerciales con Reino Unido en un mega proyecto para extraer petróleo en las Islas Malvinas. Rumores de viaje del Presidente a Inglaterra.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Milei participó de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos
Milei participó de ejercicios navales combinados a bordo del portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos Javier Milei a bordo del portaaviones USS Nimitz de Estados Unidos. presidencia

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