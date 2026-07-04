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Sociedad

Francia registró al menos 2.025 fallecidos más que en la semana anterior

Miles de muertos en Europa por el calor

Hubo 43,8 grados en la ciudad francesa de Saintes el 24 de junio y 43 de Brive. Más de dos tercios de los europeos sufrieron temperaturas superiores a los 35 °C en junio

FRANCIA-PARIS-OLA DE CALOR Los franceses se arrojan a sus ríos con desesperación. Xinhua -

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