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Colombia avanzó con autoridad tras vencer a Ghana en Kansas City
Jhon Arias, a los 13 minutos de juego, anotó el único gol del partido.
04 de julio de 2026 - 03:37
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Kansas City
Jefferson Lerma y Daniel Munoz de Colombia, luchan por la pelota ante Antoine Semenyo, de Ghana.
AMY KONTRAS. EFE
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