Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Investigación en Tucumán

Esperaban una beba y en el hospital les entregaron un varón: ahora harán pruebas de ADN a otros recién nacidos

Ocurrió en el Hospital Regional de Concepción, donde la Justicia investiga si hubo un error en la entrega de los bebés.

Hospital Regional Concepción en Tucumán Una pareja denunció que esperaba una beba y que en el hospital le entregaron un varón. Ahora se abrió una investigación Facebook Hospital Regional Concepcion

Últimas Noticias

Una comunidad creativa que no para de crecer

“Letras en la Loma” llega a Alta Gracia: una experiencia cultural única en las sierras cordobesas

Actualización del servicio

Edelap informa que continúa avanzando en la normalización del suministro tras el incendio en la estación transformadora Tolosa

Su estreno será en septiembre

El documental de Oasis ya tiene trailer oficial: los detalles de su llegada al cine

Investigación en Tucumán

Esperaban una beba y en el hospital les entregaron un varón: ahora harán pruebas de ADN a otros recién nacidos

Exclusivo para

Casi 200 trabajadores se quedaron sin trabajo en Jujuy

Los despidos son moneda corriente

Por Laura Vales
Fuerte caída interanual en julio, en un sector estratégico para la economía

Se desplomó más de 4 por ciento la metalurgia

El gobierno quiere subastarlo para negocios inmobiliarios

Almagro: postergan la venta del terreno que los vecinos reclaman para un espacio verde

Por Santiago Brunetto
Luego de que los países árabes acordaran rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz

Trump amenaza con bombardear Omán si interviene en las negociaciones con Irán

El País

Lo ordenó el juez Adrián Grünberg

La justicia intimó al jefe de la SIDE a entregar archivos de la dictadura

Por Luciana Bertoia
El video de una cámara de seguridad

Así fue el ataque en Bolivia a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo

Otra denuncia tras el escándalo del Impuesto a los Combustibles

El plan de desvío de fondos que sostiene el “equilibrio fiscal” de Milei y Caputo

De la neocolonia a la tecnología propia

Por Eduardo Dvorkin

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 18 de agosto de 2026

“Es insostenible”, señalan economistas desde diversos flancos

Alarma en el establishment por el programa de Caputo y Milei

Fuerte caída interanual en julio, en un sector estratégico para la economía

Se desplomó más de 4 por ciento la metalurgia

El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 15 unidades

Suben el riesgo país y el petróleo

Sociedad

Actualización del servicio

Edelap informa que continúa avanzando en la normalización del suministro tras el incendio en la estación transformadora Tolosa

Investigación en Tucumán

Esperaban una beba y en el hospital les entregaron un varón: ahora harán pruebas de ADN a otros recién nacidos

Un fenómeno que desafía la crisis

Mundial del Alfajor 2026: el catamarqueño que se coronó como el mejor del mundo entre más de 420 competidores

Por Erik Gómez
Escrache en la casa del dueño de Palantir en Barrio Parque

Quiénes son los “Gandalf del sur”, los magos sudacas que le leyeron el futuro a Peter Thiel

Por Dylan Resnik

Deportes

¿Qué resultados necesitan?

Los equipos argentinos se juegan la continuidad en las Copas

La 12° fecha de la temporada

Semana de carrera: vuelve la Fórmula 1 y Franco Colapinto corre en Países Bajos

Hubo empate en el estadio José Amalfitani por el Grupo A

Liga Profesional: Vélez quiso, pero no pudo contra Defensa y Justicia

Tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors

“Soy respetuoso pero no boludo”: tenso cruce de Eduardo Coudet con un periodista