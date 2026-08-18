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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de agosto
En las efemérides del 18 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
18 de agosto de 2026 - 10:11
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Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936.
VALERY HACHE. AFP
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