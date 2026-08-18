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Brasil

En campaña por la reelección

“Puede ser el pasaporte para el futuro del país”: Lula defendió la explotación petrolera frente a la desembocadura del Amazonas

Lula visitó el buque sonda utilizado por la estatal Petrobras en la Margen Ecuatoria EFE -

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Por Laura Vales

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“Es insostenible”, señalan economistas desde diversos flancos

Alarma en el establishment por el programa de Caputo y Milei

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El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 15 unidades

Suben el riesgo país y el petróleo

Sólo Neuquén creó empresas el último año

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