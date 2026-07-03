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Sociedad

La Plata: el Municipio inició la apertura de ofertas para la contratación de servicios mediante licitación pública

El proceso se enmarca en la adecuación a la Ley Orgánica de Municipalidades y a un fallo del Tribunal de Cuentas que dispuso el cese de las contrataciones directas.

El Municipio de La Plata inició la apertura de ofertas para la contratación de servicios mediante licitación pública gentileza

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