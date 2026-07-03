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La Plata: el Municipio inició la apertura de ofertas para la contratación de servicios mediante licitación pública
El proceso se enmarca en la adecuación a la Ley Orgánica de Municipalidades y a un fallo del Tribunal de Cuentas que dispuso el cese de las contrataciones directas.
03 de julio de 2026 - 17:14
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El Municipio de La Plata inició la apertura de ofertas para la contratación de servicios mediante licitación pública
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