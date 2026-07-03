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Mundial de Fútbol 2026

Banderas, rock y presencias estelares

La previa de la Selección ante Cabo Verde: visita de Calamaro y el tenso momento de Ciro Martínez

El líder de Los Piojos formó parte del Banderazo, pero tuvo que dejar el festejo de manera anticipada. Las fotos del encuentro entre Messi y Calamaro.

Andrés Calamaro visitó la concentración IG Chiqui Tapia

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