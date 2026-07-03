Mundial 2026: A qué hora juegan Australia vs. Egipto hoy, dónde verlo y posibles formaciones

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Siguen los 16avos de final

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Australia y Egipto juegan por 16avos de final del Mundial 2026. FRANCK FIFE SAEED KHAN. AFP

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