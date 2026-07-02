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Venezuela enfrenta una ardua recuperación

Un rescate milagroso y una crisis sanitaria en ciernes

La historia del vigilante que salió vivo de entre las ruinas prende una luz en medio de las dificultades para rearmar el país.

Rescate Sobrevivió ocho días recibiendo agua y oxígeno a través de mangueras. Ronald Peña R. EFE

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Maratón Ciudad de Córdoba 2026: la carrera ya se palpita con la entrega de kits para los más de 6.000 corredores

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Por Luis Vicente Miguelez
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Por Washington Uranga
No hubo homenaje oficial a los muertos por la bomba en Coordinación Federal

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Por Luciana Bertoia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 2 de julio de junio de 2026

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El Gobierno salió a frenar la suba

Aumentos por encima de la inflación y prórroga de los subsidios

La suba de tarifas mete tensión en el Gobierno

Por Mara Pedrazzoli
ARCA reportó una caída real de los ingresos superior al 7 por ciento en junio

La crisis se ve en la recaudación

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A cargo de investigadores de la UBA

Nació en Argentina el primer cerdo clonado para experimentación de xenotrasplantes

La Justicia dictó un embargo de 60 millones de pesos

El youtuber ultraderechista “El Presto” fue procesado por “promoción de la discriminación religiosa”

En Caballito

Detuvieron a un enfermero acusado de abusar a una paciente en el Sanatorio Méndez

Deportes

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Siguen los 16avos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Portugal vs. Croacia hoy, dónde verlo y posibles formaciones

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