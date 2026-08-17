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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de agosto

En las efemérides del 17 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

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Terence Stamp murió el 17 de agosto de 2025. AFP

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