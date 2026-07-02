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El Mundo

Las autoridades ucranianas lo calificaron como la mayor ofensiva contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo sobre Ucrania y dejó 23 muertos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió que su país responderá y le pidió a EE.UU. que conteste cuanto antes a su petición para fabricar sistemas antiaéreos Patriot.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on July 2, 2026 shows rescuers extinguishing a fire in a residential building damaged following missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian missile and drone strikes rocked Kyiv early on July 2, killing at least eight people and wounding dozens, after President Volodymyr Zelensky warned that Moscow was preparing a "massive attack". (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)
guerra rusia ucrania Bomberos apagan el incendio en un barrio de Kiev tras el ataque ruso. AFP. AFP

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