Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

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El mandatario afirmó tener un buen vínculo con Corea del Norte, mientras que los demócratas repudiaron su decisión.

Pyongyang (Korea, Democratic People's Republic Of), 17/08/2026.- North Korean leader Kim Jong Un (C), daughter Kim Ju Ae (3-L), and wife Ri Sol-ju (2-L) attend a swimming and diving contest marking the 81st anniversary of National Liberation in Pyongyang, North Korea, 16 August 2026 (issued 17 August 2026). According to state agency KCNA, the event was held as part of sports and cultural activities celebrating the national holiday, which commemorates the end of Japanese colonial rule in Korea. EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY
El líder norcoreano, Kim Jong-un (C), su hija Kim Ju Ae (3-I) y su esposa Ri Sol-ju. EFE. EFE

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